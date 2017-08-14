Ваге Аветян просит Ильхама Алиева помочь ему защитить дочь от армянских спецслужб

2017-08-14 13:00 | www.oxu.az | 6

Армянский правозащитник, политический эмигрант, проживающий в настоящее время в Швеции, Ваге Аветян обратился к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву с просьбой оказать ему помощь и не позволить армянским спецслужбам незаконно вывезти его малолетнюю дочь в Армени, передает Oxu.Az со ссылкой на «Интерфакс-Азербайджан».

«Я обратился за помощью к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, президенту Турции Реджебу Тайипу Эрдогану, посольству Азербайджана в Швеции, к международным организациям, с просьбой оказать мне помощь и поддержку и не допустить, чтобы армянские спецслужбы смогли незаконно вывезти мою дочь в Армению», — заявил В.Аветян агентству «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, он с бывшей женой проживает в Швеции и имеет право определенное время проводить с дочерью. В 2013 году его бывшая жена в сговоре с армянскими спецслужбами вывезла их маленькую дочку в Армению. В.Аветян вынужден был поехать в Армению, где был арестован и некоторое время провел в тюрьме. Ему удалось тогда вернуть ребенка в Швецию. Сейчас повторяется аналогичная ситуация, так как режим Сержа Саргсяна видит в нем определенную угрозу.

В.Аветян подчеркнул, что представители армянских спецслужб некоторое время назад вновь появились в Швеции, провели встречу с его бывшей женой. Правозащитник утверждает, что армянские спецслужбы смогли подкупить в Швеции представителей госструктур с целью вновь незаконно вывести девочку в Армению.

«В ноябре состоится судебный процесс по дочери с целью определения с кем из родителей она останется», — сказал правозащитник.

В.Аветян считает, что ноябрьский процесс, вероятно всего, будет в его пользу и поэтому власти Армении пытаются сейчас выкрасть его дочку и, таким образом, оказывать давление на правозащитника. «Попытка вывезти мою дочь – это беспрецедентный акт с целью шантажировать меня. Суть шантажа сводится к тому, чтобы, таким образом, вынудить меня отказаться от критики в адрес нынешнего руководства Армении, прекратить высказываться о том, что нагорно-карабахский конфликт должен быть решен в рамках территориальной целостности Азербайджана», — сказал правозащитник.

В.Аветян, армянский политический деятель, член Союза писателей Швеции и основатель союза армянских писателей в изгнании, долгие годы ведет борьбу с режимом С.Саргсяна, выступает за урегулирование нагорно-карабахского конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана, признает Ходжалинский геноцид и виновным в нем считает нынешний режим в Армении. За все это он преследуется армянскими властями.

Н.О.