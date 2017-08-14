В Непале слоны эвакуировали туристов из зоны наводнений

2017-08-14 13:15 | www.oxu.az | 5

Слоны использовались для эвакуации около 300 иностранных туристов, которые были заблокированы в центральной части Непала вследствие наводнения, передает агентство Рейтер.

Ранее сообщалось, что в городе Саураха, провинция Читван, по выходе из берегов рек Рапти и Будхтрапти заблокированными оказались 200 непальских и 400 иностранных туристов. Саураха пользуется популярностью среди туристов из-за ее близости к национальному парку Читван.

"Около 300 гостей были вывезены вчера на спинах слонов и грузовиках в (город) Бхаратпур, остальных доставят в более безопасное место сегодня", — заявил агентству председатель Региональной гостиничной ассоциации Суман Гхимири.

Проливные дожди обрушились на несколько районов Непала в пятницу утром. Полиция, солдаты и местные жители оказывали помощь людям, спасшимся от стихии на крышах жилых строений и возвышенностях. Местные власти организовали временные укрытия для тех, кому пришлось покинуть свои дома. Как сообщили в Министерстве внутренних дел Непала, в результате наводнений и оползней в стране погибли 66 человек.

Э.А.

