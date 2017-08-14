В Хачмазе в озере утонул человек
2017-08-14 13:56 | www.apa.az | 4
В Хачмазе один человек утонул в озере.
Как сообщает АПА со ссылкой на сайт МЧС, в Центр управления при кризисных ситуациях поступила информация о том, что в искусственном озере в селе Моругоба Хачмазского района утонул один человек.
Спасатели-водолазы Госслужбы по надзору за судами малого водоизмещения и спасения на водах прибыли на место происшествия и начали поиски гражданина.
Дополнительная информация будет предоставлена позже.