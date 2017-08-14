Команда из Баку стала победителем в фестивале фейерверков в России - ФОТО

2017-08-14 13:45 | www.oxu.az | 3

В минувшую субботу в честь Юбилея Костромы в акватории Волги состоялся традиционный конкурсный фестиваль пиротехнического искусства «Серебряная ладья», сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report.

В фестивале участвовали команда из Северодвинска «Салюты Поморья», ивановская команда «Арт-Салют», бакинская команда «Большой Праздник» и команда из Сергиева Посада «Фейерверки России».

На праздничное мероприятие, посвящённое 865-му юбилею города, 50-му – «Золотого кольца» и Году экологии, собрались тысячи гостей.

Организаторы решили, что победителем этого года достойна стать команда из Баку, представившая свою композицию под названием «Синяя вечность».

A.C.

