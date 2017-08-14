Николай Басков представит в Баку грандиозное шоу «Игра»

2017-08-14 13:50 | www.oxu.az | 3

«Золотой голос», народный артист России Николай Басков отметит свое 41-летие в Баку 15 октября на сцене Baku Crystal Hall грандиозным шоу «Игра».

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на 1news.az.

Об этом дорогущем шоу, которое обошлось артисту в 2,5 миллиона евро, написано и сказано немало – в прошлом году Николай Басков произвел настоящий фурор в Государственном Кремлевском дворце, весь московский бомонд собрался на концерты артиста, которые шли целых три дня – а эпитеты о них были только превосходной степени. И это стало лишь началом большого юбилейного тура.

Как пишут СМИ, шоу «Игра» — незабываемое театрализованное представление, в котором соединились вокал и хореография, изысканные костюмы и роскошные сценические декорации, пантомима и акробатика, история и современность, уникальные эффекты и технологии.

Для постановки шоу Николай пригласил выдающегося российского мастера, режиссера Алексея Сеченова, известного по таким проектам, как церемонии Всемирной универсиады и чемпионата Европы по художественной гимнастике, Российской национальной музыкальной премии, и по многим другим масштабным мероприятиям. Над созданием костюмов работали художники-модельеры Валентин Юдашкин и Владимир Середин.

В основе постановки — оригинальный сценарий из шести глав: «Маскарад», «Поиск», «Театр», «Империя», «Варьете» и «Триумф». Каждая из них переносит зрителей в свою уникальную атмосферу благодаря особым художественным и визуальным решениям.

Билеты на шоу «Игра», которое состоится 15 октября на сцене Baku Crystal Hall, уже можно приобрести в кассах столицы. Лучшие песни и яркое шоу, полное самых невероятных сюрпризов - все это ждет зрителей, решивших прийти на шоу «Золотого голоса России» Николая Баскова.

A.C.

