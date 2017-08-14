Лидеры мирового скаутинга соберутся в Баку

2017-08-14 14:00 | www.oxu.az | 3

Лидеры Национальных Скаутских Организаций, представляющих более 40 миллионов скаутов, соберутся в понедельник 14 Августа для участия в 41-ой Всемирной Скаутской Конференции в Баку. Мероприятие, организованное Всемирной Организацией Скаутского Движения (ВОСД) и Ассоциацией Скаутов Азербайджана при поддержке Министерства Молодежи и Спорта Азербайджанской Республики, будет проходить до 18 августа 2017 года в Бакинском Конгресс-Центре.

Ранее,в Августе 2014 года, Азербайджан выдвинул свою кандидатуру на роль принимающей стороны ключевых мероприятий ВОСД – Всемирной Скаутской Конференции и Всемирного Молодежного Скаутского Форума. «Азербайджан в упорной борьбе завоевал право проведения Скаутского Форума и Конференции на последней Всемирной Конференции в Словении три года назад. Нашим основным соперником была Малайзия, в которой очень сильны традиции скаутинга,и нам удалось победить с небольшим отрывом – сказала Наргиз Балакишиева, Директор 13-го Всемирного Скаутского Молодежного Форума

Основными темами для обсуждения на 41-ой Всемирной Скаутской Конференции будет дальнейшее развитие скаутских организаций, формирование стратегии и их деятельности, а также выборы председателя и членов руководящих органов организации на будущий̆ период.

В функции Конференции входят церемония принятия новых членов организаций, а также выбор мест для проведения предстоящих всемирных мероприятий скаутов, а именно: Всемирного скаутского слета Джамбори, Всемирной скаутской конференции и Всемирного скаутского молодежного форума.

В ходе Конференции будут проведены различные туры по регионам Азербайджана, а также особые «Вечера знакомства с культурой», где представители каждой из стран-участников смогут поделиться многообразием своих культурных и исторических традиций, посредством демонстрации национальных костюмов, кухни, музыки и танцев.

Следует отметить, что 13-й Всемирный Молодёжный Скаутский Форум и 41-ая Всемирная Скаутская Конференция являются первыми, настолько крупными по масштабам мероприятиями, которые проходят в Евразийском Скаутском Регионе, и вторыми такого уровня в странах мусульманского мира. Напоминаем, что с 2000-го года во Всемирной Организации Скаутского Движения нашу страну представляет Ассоциация Скаутов Азербайджана, президентом которой является Ильяс Исмаиллы, который также возглавляет оргкомитет принимающей стороны.

Э.А.

