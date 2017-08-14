В Баку девушки сбегают с занятий покурить кальян – ФОТО

2017-08-14 14:10 | www.oxu.az | 5

С мая этого года в Азербайджане во всех общественных местах, в том числе в кафе и ресторанах, было запрещено использование табачных изделий (сигарет, кальяна и электронных сигарет). Однако спустя два месяца после принятия закона кальян остается одним из главных атрибутов кафе и чайных домов.

Большинство посетителей подобных заведений, расположенных в полутемных помещениях в подвалах зданий, являются подростки 15-18 лет.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на virtualaz.org, курить кальян сюда приходят не только парни, но и девушки.

В большинстве чайных, которые посетили сотрудники сайта, даже не подозревали о существовании запрета на курение в закрытых помещениях.

По словам кальянщика по имени Турал, при входе в их заведение надо предоставлять удостоверение личности:

«Правда, большинство посетителей – молодые люди, даже подростки. Но мы не впускаем ребят младше 18, обязательно просим удостоверение личности. Многие из них ничего не смыслят в кальяне, и приходят сфотографироваться, чтобы поставить на Facebook и Instagram.

Турал рассказал, что за последние несколько лет интерес женщин к кальяну значительно вырос:

«За последние 3-4 года среди женщин возник чрезмерный интерес к кальяну. В частности, школьницы сбегают с уроков и заходят в кальянные. Некоторые заведения их не впускают, а другие смотрят на это сквозь пальцы. К нам приходят группы студенток, чтобы покурить кальян. Однажды одной девушке стало плохо во время курения, она потеряла сознание. Вызвали скорую помощь, оказалось, что от кальяна у нее упало давление...».

А.С.

