Среднемесячный размер пенсий увеличился на 7%

2017-08-14 14:20 | www.oxu.az | 4

По предварительным данным Государственного фонда социальной защиты, в январе-июне текущего года на финансирование пенсий и пособий было направлено 1672,4 млн манатов, что на 8,5% или на 131,5 млн манатов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 97,3% средств составили расходы на выплату пенсий.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Госкомитет по статистике, за шесть месяцев 2017 года населению было выплачено пособий на сумму 45,8 млн манатов, 23,5% - по беременности и родам, 24,3% - за временную потерю трудоспособности, 15,1% - на похороны, 37,1% - для других целей.

Cогласно распоряжению президента Ильхама Алиева от 21 января 2017 года, в целях усиления соцзащиты пенсионеров в стране, в соответствии с индексом потребительских цен по 2016 году, к 1 января текущего года страховая часть всех видов трудовых пенсий была индексирована и повышена.

Средний размер назначенной пенсии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 6,6% до 202,2, что равняется 38,7% среднемесячной заработной платы.

Л.А.

