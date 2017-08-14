Госсекретарь МИД Чехии находится в Азербайджане

2017-08-14 14:25 | www.oxu.az | 6

Находящийся с визитом в Азербайджане госсекретарь МИД Чехии Петр Гайдушек встретился с замминистра иностранных дел Азербайджана Надиром Гусейновым.

Как передает Oxu.Az, стороны обсудили вопросы азербайджано-чешского сотрудничества.

«Собеседники рассмотрели текущее состояние двусторонних отношений, выразили удовлетворение их текущим уровнем», - сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Согласно сообщению МИД, в ходе встречи стороны также провели обмен мнениями по ряду пунктов законодательства Азербайджана и Чехии, в частности, по закону о дипломатической службе.

А.С.

