В Баку установлены сенсорные светофоры

2017-08-14 14:30 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Для удобного, беспрепятственного и безопасного передвижения пешеходов и транспортных средств на улицах и проспектах Баку будет внедрен ряд новшеств, сказал в понедельник Trend начальник отдела по связям с общественностью Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев.

По словам начальника отдела, внедренные в рамках реализации проекта реконструкции бывшей улицы «Советской» пешеходные переходы, пандусы, светофоры, дорожные знаки, и другие новшества, обеспечивающие беспрепятственное и безопасное движение транспорта и пешеходов, будут использованы и на других улицах и проспектах Баку.

Маис Агаев сказал, что для удобного перемещения лиц с ограниченными физическими возможностями будет создана необходимая инфраструктура. «Проведен анализ всех улиц пяти районов, охватывающих центральную часть Баку, и установлено, что здесь крайне мало или практически нет пандусов. На этих улицах выбраны места, где они будут установлены. Проект уже готов, и в ближайшее время начнется его реализация», - отметил начальник отдела.

Отметим, что на новые дороги, проложенные в рамках проекта бывшей «Советской», нанесено 17 пешеходных «зебр». В отличие от других улиц и проспектов столицы, регулируемые светофорами пешеходные переходы, здесь отмечены пунктирными линиями.

Чтобы пешеходы были внимательны на проезжей части дороги установлена новая предупреждающая информация. Учитывая безопасность движения, на светофорных столбах установлены информационные таблицы на трех языках - азербайджанском, русском и английском.

Для удобного перемещения лиц с физическими ограничениями и с детскими колясками на пешеходных переходах установлено 34 пандуса.

Именно здесь, на бывшей «Советской» на некоторых пешеходных переходах впервые установлен светофор только с жёлтым предупреждающим огнем.

В целом, на указанной территории установлено 44 светофора, восемь из них снабжены специальным сенсором. Эти светофоры предусмотрены для безопасного перехода дороги лиц со слабым зрением. Так, дотронувшись рукой до сенсора, пешеход может перевести светофор в режим пешеходного перехода.

На новых дорогах бывшей «Советской» также установлены павильоны 9 автобусных остановок. Информационные таблицы на этих остановках также оформлены в новом дизайне. Здесь указан адрес остановки, а также предоставлена информация о проходящих здесь маршрутных линиях общественного транспорта.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)