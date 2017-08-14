Будет ограничено движение автотранспортных средств на еще одной дороге Баку

2017-08-14 13:57 | www.apa.az | 6

С завтрашнего дня движение автотранспортных средств от пересечения автомобильной дороги Балаханы-Бинагади до пересечения с дорогой Мехдиабад-Дигах будет временно ограничено.

Как сообщили АПА-Экономикс в ОАО «Азеравтойол», это связано с проводимыми ремонтными работами. «Движение на данной автомобильной дороге будет ограничено до завершения ремонтных работ, то есть 4 дня, до 19 августа. В качестве альтернативы водители могут воспользоваться автомобильной дорогой Забрат-Мухаммеди-Пиршаги».