Одна из дорог закроется на 4 дня

2017-08-14 14:32 | www.oxu.az | 6

С завтрашнего дня движение автотранспортных средств от пересечения автомобильной дороги Балаханы-Бинагади до пересечения с дорогой Мехдиабад-Дигах будет временно ограничено.

Как сообщили Oxu.Az в ОАО «Азеравтойол», это связано с проводимыми ремонтными работами.

«Движение на данной автомобильной дороге будет ограничено до завершения ремонтных работ, то есть 4 дня, до 19 августа. В качестве альтернативы водители могут воспользоваться автомобильной дорогой Забрат-Мухаммеди-Пиршаги», - говорится в информации.

Э.А.

