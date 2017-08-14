Лукашенко заявил о «шалостях» на границе с Россией

2017-08-14 14:47 | www.oxu.az | 4

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пожаловался на сложившуюся неблагоприятную для Минска ситуацию в отношениях с Россией и охлаждение отношений между странами.

Как передает Oxu.Az, об этом он сказал в эфире телеканала Россия 24.

По словам Лукашенко, на границе Беларуси и России возникли серьезные проблемы.

«Мы гордились тем, что у нас равные права для россиян и белорусов. Сегодня начинаем шалить на границе: пограничников россияне вывели на границу, таможенники начинают себя вести непонятно как, блокируют товары, люди из третьих стран только через третьи пункты пропуска. То есть недоверие уже к нам. В этом серьезная опасность, мы начинаем откатываться», – сказал он.

Лукашенко отметил, что Минск и Москва многое потеряли на многих направлениях, но должны продолжать сотрудничество, а не возвращаться к начальной точке двухсторонних отношений.

Н.О.