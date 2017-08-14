Обнародованы статистические данные по первому этапу приема в вузы

2017-08-14 14:54 | www.oxu.az | 4

Государственный экзаменационный центр обнародовал 12 августа результаты размещения в высших учебных заведениях Азербайджана на 2017/2018 учебный год.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report , в конкурсе на 42669 плановых мест в вузы приняло участие 42804 абитуриента (исключая плановые места вне конкурса). Из них 36428 человек были приняты в вузы. 11728 человек добились права получать образование на основе госзаказа, 24653 человека – на платной основе.

После первого этапа прием в вузы составил 85,37%. В государственных высших учебных заведениях (приемный план 36424) 3663 вакантных места (10,06%), в частных (приемный план 6245) – 2579 (41,30%).

Из 42 высших учебных заведений в 5 плановые места заполнены на 100%, в 15 высших учебных заведениях больше чем на 90%, в 7 вузах – больше чем на 80%, в 5 вузах – меньше чем на 50%.

Принятые в вузы лица должны 15-25 августа 2017 года подать документы в соответствующее учебное заведение и пройти регистрацию.

Непрохождение регистрации в установленный период будет расцениваться как отказ абитуриента от специальности, приказ о его принятии в вуз направлен не будет.

Список вакантных мест в вузах будет издан в 8-м номере журнала «Абитуриент». Выбор специальностей на данные места состоится 15-19 августа через интернет.

Отметим, что если не принятые в вузы в первом этапе абитуриенты подавали документы в средние специальные учебные заведения, они в своих заявлениях наряду со специальностями на вакантные места в высших учебных заведениях, могут указать специальности и в средних специальных учебных заведениях.