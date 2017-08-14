Абоненты рекомендуют Azercell

2017-08-14 15:04 | www.apa.az | 7

Компания Azercell Telekom, благодаря своим стараниям в области внедрения современных технологий и инновациионных услуг на местном телекоммуникационном рынке страны, достигла очередного успеха в сфере абонентского обслуживания. Так, компания завоевала высокое доверие своих абонентов и набрала 64% по показателю Международного индекса лояльности абонентов (Net Promoter Score) за II квартал 2017 года, тем самым опередив всех своих конкурентов.

Напомним, что система Международного индекса лояльности абонентов впервые в Азербайджане была внедрена компанией Azercell в 2014 году, которая по сей день сохраняет лидерство по показателю NPS на местном рынке мобильной связи. Отметим, что на этот раз, в оценке показателя Индекса лояльности абонентов наряду с жителями Баку, приняли участие и жители регионов.

Данный индекс определяет приверженность потребителя к тому или иному товару/услуге/компании, а также его готовность рекомендовать их другим людям. Внедрив этот уникальный метод оценки, компания Azercell в очередной раз подтвердила свое лидерство в области клиентского обслуживания. Так, применение этой инновационной системы позволяет компании еще лучше изучить потребности своих абонентов и, тем самым, организовать свою последующую деятельность с учетом их интересов и пожеланий. Для получения дополнительной информации обращайтесь по адресу news@mcs.az.

ООО Azercell Telecom было основано в 1996 году. Сеть компании, которая составляет 48% мобильного рынка страны, охватывает 80 территории страны, 99,8% населения. Сегодня 4,5 млн. человек выбирает службу Azercell. Azercell внедрил в Азербайджане ряд инновационных технологий и концепций: GSM технологии, система предоплаченных мобильных услуг, 24/7 Телефонный центр, абонентская служба онлайн, GPRS/EDGE (мобильный интернет), M2M, MobilBank, концепцию офисов Azercell Express, предоставляющих 3 службы с одной точки, мобильную электронную услугу «АСАН Имза» и др. В 2012 году компания Azercell представила сеть четвертого поколения LTE. Согласно результатам компании Global Wireless Solutions, проводящей исследования в сфере качества мобильной связи, а также международных систем Opensignal и Testmy.net, измеряющих сетевое качество радиосигналов, сеть компании Azercell среди операторов мобильной связи Азербайджана по многим параметрам показала самые высокие показатели.