Заместитель министра иностранных дел принял госсекретаря Чехии

2017-08-14 15:33 | www.apa.az | 4

Заминистра иностранных дел Азербайджана Надир Гусейнов принял государственного секретаря МИД Чехии Петра Гайдушеки.

Как сообщили АПА в МИД АР, в ходе встречи было затронуто текущее состояние двусторонних отношений. Было выражено удовлетворение нынешним уровнем сотрудничества. Состоялся обмен мнениями по вопросам законодательства Азербайджана и Чехии, в частности, относительно положений закона о дипломатической службе.

Кроме того, на встрече были обсуждены вопросы, касающиеся государственной службы, образования, повышения квалификации дипломатов, а также путей развития сотрудничества между двумя странами.