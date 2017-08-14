Азербайджанцы в России зарабатывают больше всех

2017-08-14 15:23 | www.oxu.az | 4

Мигрантов в России стало меньше, но они чаще работают легально и реже жалуются на неприязнь к ним местных жителей.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает российское издание Коммерсант. При этом в вопросе оплаты труда азербайджанцы в Российской Федерации оказались в лидерах.

Социологический опрос мигрантов из стран СНГ и Грузии, проведенный в феврале-марте 2017 года Центром этнополитических и региональных исследований для НИУ ВШЭ (выборка 8,7 тыс. человек, включая как временных трудовых мигрантов, так и иностранцев с разрешением на временное проживание или видом на жительство), показал, что более 70% работающих в РФ мигрантов делают это на законных основаниях.

Наличие легального статуса в принципе связано с более высокими доходами, но, как отмечает заместитель директора Института демографии ВШЭ Михаил Денисенко, разница между заработками легальных и нелегальных мигрантов в целом оказалась небольшой. Имеющиеся различия связаны, по его мнению, «главным образом со сферами деятельности, в которых заняты мигранты, и сроками, в течение которых они осуществляют эту деятельность»

Как оказалось, средняя заработная плата трудовых мигрантов из Азербайджана в России, работающих легально, составляет почти 36 тысяч рублей. У тех, кто работает нелегально – почти 30 тысяч рублей. Для сравнения: у легальных граждан Армении зарплата 31 тыс. рублей, у нелегальных – 26 тысяч.

Больше, чем азербайджанцы, да и представители всех прочих постсоветских стран, зарабатывают только белорусы, но это во многоv за счет того, что нелегалов среди них нет, все-таки РФ и Беларусь – союзные государства и это дает о себе знать. В среднем граждане этой страны зарабатывают чуть более 41 тысячи рублей в месяц.

Близки к «азербайджанским показателям» и грузины, что удивительно, учитывая непростые отношениях России и Грузии. Легальные грузины зарабатывает примерно столько же, сколько и азербайджанцы – около 36 тысяч. А вот нелегалы даже больше - 33,5 тыс. рублей.

Представители всех остальных республик бывшего СССР заметно уступают по заработкам, особенно, если речь идет о выходцах из Центральной Азии. В среднем же, все мигранты зарабатывают около 30 тысяч рублей в месяц.

Еще один любопытный момент: в исследовании изучались и намерения трудовых мигрантов, хотят ли они остаться в России на всегда. Безусловным лидером стала Армения. 72,1% граждан этой страны, работающих в России, выразили такое пожелание. Среди азербайджанцев таковых оказалось 58,1%.

Н.О.