Почти все билеты на футбольный матч «Карабах» - «Копенгаген» в Баку проданы

2017-08-14 15:18 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - На матч между футбольным клубом «Карабах» и датским «Копенгагеном», который пройдет в раунде плей-офф Лиги чемпионов, продано уже до 28 тысяч билетов, сказал в понедельник Trend пресс-секретарь футбольного клуба «Карабах» Нурлан Ибрагимов.

Он добавил, что продажа билетов продолжится сегодня и завтра.

По словам пресс-секретаря клуба, всего на продажу вынесено 30 тысяч билетов. «Вчера билеты уже должны были закончиться, однако они не были реализованы в связи с пресечением их продажи на «черном рынке», и они имеются в продаже сегодня и завтра. Купить их можно только в кассах, и один человек может приобрести не более трех билетов», - отметил Ибрагимов.

Отметим, что матч «Карабах» - «Копенгаген» состоится завтра – 15 августа на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова.

Начало игры в 20:00.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)