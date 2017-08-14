Названа дата наступления осени в Азербайджане

2017-08-14 15:40 | www.oxu.az | 4

Стала известно, когда в Азербайджане наступит осенний сезон.

Как передает Oxu.Az, замдиректора Шамахинской астрофизической обсерватории НАНА, доктор философии по физике Хыдыр Микаилов сообщил АПА, что осень придет в Азербайджан 23 сентября в 00:02.

Х. Микаилов отметил, что в этот день лето закончится: «Зима же придет в нашу страну 21 декабря в 20:28».

Отметим, в этом году весна в Азербайджан пришла 20 марта в 14:28, лето – 21 июня в 08:24.

Э.А.

