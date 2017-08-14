Казахстан готов отказаться от импорта ряда сельхозтоваров в пользу Азербайджана
2017-08-14 15:42 | www.trend.az | 4
БАКУ /Trend/ - Казахстан заинтересован в увеличении импорта 23 наименований товаров из Азербайджана.
Это следует из материалов, переданных министерством национальной экономики Казахстана Азербайджанскому фонду поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO).
Речь идет в основном о различной сельскохозяйственной продукции, в том числе картофеле, помидорах, огурцах, орехах, яблоках, грушах, айве, абрикосах, вишне, черешне и других.
В список также попали шоколад, сахар, табачное сырье, вина, подсолнечное масло, чай, животные и растительные жиры, ациклический спирт. Казахстан в том числе заинтересован в импорте различных строительных материалов из Азербайджана - цемента, металлоконструкций из черных металлов, труб, упаковочных пакетов.
По данным министерства национальной экономики Казахстана, Азербайджан в состоянии почти полностью заменить импортируемые из других стран в РК картофель, помидоры, огурцы и корнишоны, животные и растительные жиры и пищевые масла.
Например, по данным министерства, Казахстан ежегодно импортирует картофель в среднем на 10,6 миллиона долларов, в то время как объемы импорта картофеля из Азербайджана в состоянии достигнуть 8,3 миллиона долларов.
Казахстан завозит помидоры на 56,6 миллиона долларов. Азербайджан может обеспечить потребности страны в этом продукте на 87,5 процента. По огурцам и корнишонам эти показатели составят 10,4 миллиона долларов и 78,8 процента соответственно, а по животным и растительным жирам и пищевым маслам - 15,9 миллиона долларов и 76,1 процента соответственно.
В настоящее время, по тем же данным министерства, объемы поставок из Азербайджана в Казахстан по каждому из этих товаров составляют около 100 тысяч долларов.
Список товаров, по которым Казахстан заинтересован нарастить поставки из Азербайджана (в млн долларов):
|
Наименование товара
|
Импорт Казахстана из других стран
|
Импорт Казахстана из Азербайджана
|
Экспорт Азербайджана в другие страны
|
Потенциал поставок из Азербайджана в Казахстан
|
1
|
Картофель
|
10,6
|
0
|
22,9
|
8,3
|
2
|
Помидоры
|
56,6
|
0,1
|
66,3
|
49,5
|
3
|
Огурцы и корнишоны
|
10,4
|
0
|
11,4
|
8,2
|
4
|
Орехи
|
30,1
|
0,8
|
84,6
|
1,8
|
5
|
Яблоки, груши, айва
|
71,8
|
0,7
|
20,6
|
19,8
|
6
|
Абрикосы, вишня, черешня, персики, сливы и терн
|
109,5
|
0,2
|
27,4
|
26,3
|
7
|
Другие фрукты
|
34,7
|
0,2
|
79,6
|
28,1
|
8
|
Чай
|
117,2
|
0,3
|
18,7
|
18,1
|
9
|
Подсолнечное масло
|
90,4
|
0
|
25,2
|
21,6
|
10
|
Растительные и животные жиры, пищевые масла
|
15,9
|
0,1
|
36,7
|
12,1
|
11
|
Маргарин
|
35,2
|
0
|
33,9
|
20,4
|
12
|
Сахар
|
212,4
|
7,8
|
150,3
|
68,5
|
13
|
Шоколад и другие готовые продукты из какао
|
178,3
|
0,1
|
7,6
|
7,5
|
14
|
Соки
|
37,5
|
0,1
|
7,3
|
4,4
|
15
|
Вино, сусло
|
42
|
0
|
4,3
|
4,3
|
16
|
Крепкие спиртные напитки
|
73,2
|
0,1
|
18,6
|
11,6
|
17
|
Табачное сырье
|
43,8
|
0
|
5,6
|
5,6
|
18
|
Цемент
|
72,5
|
0
|
4,3
|
1,1
|
19
|
Ациклические спирты и их производные
|
19
|
0
|
29,4
|
9,1
|
20
|
Полимеры этилена
|
172,4
|
0,1
|
103,6
|
37,9
|
21
|
Упаковочные мешки и пакеты
|
31
|
2,3
|
12,9
|
9,1
|
22
|
Бесшовные профили, трубы и трубки из черных металлов
|
466,2
|
1,8
|
14,1
|
13,4
|
23
|
Металлоконструкции из черных металлов
|
388,7
|
1,6
|
4,3
|
2,7
По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Казахстаном в январе-июне 2017 года составил 74,5 миллиона долларов, из которых на импорт из Казахстана пришлось 60,7 миллиона долларов.
(Автор: Азад Гасанли)
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