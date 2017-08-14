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Казахстан готов отказаться от импорта ряда сельхозтоваров в пользу Азербайджана

2017-08-14 15:42 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Казахстан заинтересован в увеличении импорта 23 наименований товаров из Азербайджана.

Это следует из материалов, переданных министерством национальной экономики Казахстана Азербайджанскому фонду поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO).

Речь идет в основном о различной сельскохозяйственной продукции, в том числе картофеле, помидорах, огурцах, орехах, яблоках, грушах, айве, абрикосах, вишне, черешне и других.

В список также попали шоколад, сахар, табачное сырье, вина, подсолнечное масло, чай, животные и растительные жиры, ациклический спирт. Казахстан в том числе заинтересован в импорте различных строительных материалов из Азербайджана - цемента, металлоконструкций из черных металлов, труб, упаковочных пакетов.

По данным министерства национальной экономики Казахстана, Азербайджан в состоянии почти полностью заменить импортируемые из других стран в РК картофель, помидоры, огурцы и корнишоны, животные и растительные жиры и пищевые масла.

Например, по данным министерства, Казахстан ежегодно импортирует картофель в среднем на 10,6 миллиона долларов, в то время как объемы импорта картофеля из Азербайджана в состоянии достигнуть 8,3 миллиона долларов.

Казахстан завозит помидоры на 56,6 миллиона долларов. Азербайджан может обеспечить потребности страны в этом продукте на 87,5 процента. По огурцам и корнишонам эти показатели составят 10,4 миллиона долларов и 78,8 процента соответственно, а по животным и растительным жирам и пищевым маслам - 15,9 миллиона долларов и 76,1 процента соответственно.

В настоящее время, по тем же данным министерства, объемы поставок из Азербайджана в Казахстан по каждому из этих товаров составляют около 100 тысяч долларов.

Список товаров, по которым Казахстан заинтересован нарастить поставки из Азербайджана (в млн долларов):

Наименование товара

Импорт Казахстана из других стран

Импорт Казахстана из Азербайджана

Экспорт Азербайджана в другие страны

Потенциал поставок из Азербайджана в Казахстан

1

Картофель

10,6

0

22,9

8,3

2

Помидоры

56,6

0,1

66,3

49,5

3

Огурцы и корнишоны

10,4

0

11,4

8,2

4

Орехи

30,1

0,8

84,6

1,8

5

Яблоки, груши, айва

71,8

0,7

20,6

19,8

6

Абрикосы, вишня, черешня, персики, сливы и терн

109,5

0,2

27,4

26,3

7

Другие фрукты

34,7

0,2

79,6

28,1

8

Чай

117,2

0,3

18,7

18,1

9

Подсолнечное масло

90,4

0

25,2

21,6

10

Растительные и животные жиры, пищевые масла

15,9

0,1

36,7

12,1

11

Маргарин

35,2

0

33,9

20,4

12

Сахар

212,4

7,8

150,3

68,5

13

Шоколад и другие готовые продукты из какао

178,3

0,1

7,6

7,5

14

Соки

37,5

0,1

7,3

4,4

15

Вино, сусло

42

0

4,3

4,3

16

Крепкие спиртные напитки

73,2

0,1

18,6

11,6

17

Табачное сырье

43,8

0

5,6

5,6

18

Цемент

72,5

0

4,3

1,1

19

Ациклические спирты и их производные

19

0

29,4

9,1

20

Полимеры этилена

172,4

0,1

103,6

37,9

21

Упаковочные мешки и пакеты

31

2,3

12,9

9,1

22

Бесшовные профили, трубы и трубки из черных металлов

466,2

1,8

14,1

13,4

23

Металлоконструкции из черных металлов

388,7

1,6

4,3

2,7

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Казахстаном в январе-июне 2017 года составил 74,5 миллиона долларов, из которых на импорт из Казахстана пришлось 60,7 миллиона долларов.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli

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