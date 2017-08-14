Казахстан готов отказаться от импорта ряда сельхозтоваров в пользу Азербайджана

2017-08-14 15:42 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Казахстан заинтересован в увеличении импорта 23 наименований товаров из Азербайджана.

Это следует из материалов, переданных министерством национальной экономики Казахстана Азербайджанскому фонду поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO).

Речь идет в основном о различной сельскохозяйственной продукции, в том числе картофеле, помидорах, огурцах, орехах, яблоках, грушах, айве, абрикосах, вишне, черешне и других.

В список также попали шоколад, сахар, табачное сырье, вина, подсолнечное масло, чай, животные и растительные жиры, ациклический спирт. Казахстан в том числе заинтересован в импорте различных строительных материалов из Азербайджана - цемента, металлоконструкций из черных металлов, труб, упаковочных пакетов.

По данным министерства национальной экономики Казахстана, Азербайджан в состоянии почти полностью заменить импортируемые из других стран в РК картофель, помидоры, огурцы и корнишоны, животные и растительные жиры и пищевые масла.

Например, по данным министерства, Казахстан ежегодно импортирует картофель в среднем на 10,6 миллиона долларов, в то время как объемы импорта картофеля из Азербайджана в состоянии достигнуть 8,3 миллиона долларов.

Казахстан завозит помидоры на 56,6 миллиона долларов. Азербайджан может обеспечить потребности страны в этом продукте на 87,5 процента. По огурцам и корнишонам эти показатели составят 10,4 миллиона долларов и 78,8 процента соответственно, а по животным и растительным жирам и пищевым маслам - 15,9 миллиона долларов и 76,1 процента соответственно.

В настоящее время, по тем же данным министерства, объемы поставок из Азербайджана в Казахстан по каждому из этих товаров составляют около 100 тысяч долларов.

Список товаров, по которым Казахстан заинтересован нарастить поставки из Азербайджана (в млн долларов):

Наименование товара Импорт Казахстана из других стран Импорт Казахстана из Азербайджана Экспорт Азербайджана в другие страны Потенциал поставок из Азербайджана в Казахстан 1 Картофель 10,6 0 22,9 8,3 2 Помидоры 56,6 0,1 66,3 49,5 3 Огурцы и корнишоны 10,4 0 11,4 8,2 4 Орехи 30,1 0,8 84,6 1,8 5 Яблоки, груши, айва 71,8 0,7 20,6 19,8 6 Абрикосы, вишня, черешня, персики, сливы и терн 109,5 0,2 27,4 26,3 7 Другие фрукты 34,7 0,2 79,6 28,1 8 Чай 117,2 0,3 18,7 18,1 9 Подсолнечное масло 90,4 0 25,2 21,6 10 Растительные и животные жиры, пищевые масла 15,9 0,1 36,7 12,1 11 Маргарин 35,2 0 33,9 20,4 12 Сахар 212,4 7,8 150,3 68,5 13 Шоколад и другие готовые продукты из какао 178,3 0,1 7,6 7,5 14 Соки 37,5 0,1 7,3 4,4 15 Вино, сусло 42 0 4,3 4,3 16 Крепкие спиртные напитки 73,2 0,1 18,6 11,6 17 Табачное сырье 43,8 0 5,6 5,6 18 Цемент 72,5 0 4,3 1,1 19 Ациклические спирты и их производные 19 0 29,4 9,1 20 Полимеры этилена 172,4 0,1 103,6 37,9 21 Упаковочные мешки и пакеты 31 2,3 12,9 9,1 22 Бесшовные профили, трубы и трубки из черных металлов 466,2 1,8 14,1 13,4 23 Металлоконструкции из черных металлов 388,7 1,6 4,3 2,7

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Казахстаном в январе-июне 2017 года составил 74,5 миллиона долларов, из которых на импорт из Казахстана пришлось 60,7 миллиона долларов.

(Автор: Азад Гасанли)

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