В Баку пройдет Глобальный форум молодых лидеров

2017-08-14 16:40 | www.apa.az | 6

Как сообщили АПА в Госкомитете по работе с диаспорой, ожидается, что в работе форума примут участие примерно 50 ведущих молодых лидеров и исследователей, в частности представители таких престижных программ как «Шварцман», «Родос», «Фулбрайт», «Маршал», «Трумэн», «Митчелл», «Гейтс», Гарвардского, Оксфордского, Калифорнийского университетов, университета Монпелье, Лондонской школы экономики и политических наук, Торонто, Синхуа, Лейпцигского, Джорджтаунского университетов, университетов Джорджа Вашингтона, Сорбонны, Сапиенсы, Джона Хопкинса, Пекинского, Принстонского, Корнельского, Йельского, Стэндфордского, Брауновского, Колумбийского, Ливерпульского университетов, Парижской экономической школы, Чикагского, Нотр-Дамского, Мичиганского, Роттердамского, Барселонского университетов.

Кроме того, планируется пригласить на форум бывших глав правительств, авторитетных общественных деятелей, а также около 20 руководителей крупных корпораций.

Отметим, Глобальный форум молодых лидеров представляет собой новую платформу, связывающую молодых лидеров с бывшими и нынешними главами государств, а также площадку, изучающую многие критерии лидерства.