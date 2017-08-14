Усэйна Болта застукали с алкоголем перед последней стометровкой – ВИДЕО

2017-08-14 16:08 | www.oxu.az | 4

За несколько дней до чемпионата мира по лёгкой атлетике в Лондоне 11-кратный чемпион мира и восьмикратный обладатель олимпийского «золота» Усэйн Болт побывал на весёлой вечеринке, где употреблял ром и коньяк.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на The Sun, 30-летнего спортсмена сняли на видео во время дружеской барбекю-вечеринки, где тот развлекался до самого утра.

Вечеринка была посвящена памяти друга Усэйна Болта — призёра Олимпийских игр Джермейна Мейсона. Один из гостей рассказал, что Болт много флиртовал с девушками и целовался с одной из них.

Спортсмен покинул вечеринку лишь около 6 утра и на протяжении всей ночи не выпускал из рук стакан с алкоголем.

Напомним, что Усэйн Болт не смог завершить последнюю гонку в своей карьере — восьмикратный олимпийский чемпион упал прямо на беговой дорожке из-за судороги левого подколенного сухожилия. Ямайский спринтер неоднократно заявлял, что после первенства планеты в Лондоне завершит карьеру. Усэйн Болт является 11-кратным победителем на чемпионатах мира. Кроме того, ему принадлежит восемь мировых рекордов на дистанциях 100 и 200 метров.

Э.А.