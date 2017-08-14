Чемпион России подозревается в убийстве своей матери

2017-08-14 16:15 | www.oxu.az | 6

В Москве арестован чемпион России по гольфу Артем Нестеров, обвиняемый в убийстве собственной матери.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря Щербинского городского суда Светлану Ехтанигову.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении Нестерова меры пресечения в виде заключения под стражу», - сказала она.

По версии следствия, вечером 11 августа в частном доме, расположенном в поселении Рязановское, поселок Ерино, на территории Новой Москвы было обнаружено обезглавленное тело женщины, 1951 года рождения, с резаными ранами на животе.

12 августа 2017 года был задержан сын убитой, который во время допроса в полном объеме признал вину в совершении этого преступления.

Н.О.