Путин и Назарбаев обсудили по телефону международную повестку

2017-08-14 16:09 | www.trend.az | 4

Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обсудили по телефону актуальные темы международной повестки дня и график предстоящих контактов, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации В.В.Путина с президентом республики Казахстан Н.А.Назарбаевым. Обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, включая график предстоящих контактов на различных уровнях, а также актуальные темы международной повестки дня", — говорится в сообщении.