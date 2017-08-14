Yerli otomobile 25 milyon liralık arsa desteği

2017-08-14 16:46 | www.trend.az | 1

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (ATSO) Ahmet Koçaş, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Odalar ve Borsalar Başkanı (TOBB) Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun liderliğinde başlayan yerli otomobil seferberliğine Aksaray olarak en fazla destek veren il olmak istediklerini belirtti.

"Bin dönümlük arsayı bu projeye hediye etmek istiyoruz"

Aksaray'da Mercedes ve Brisa gibi önemli kamyon ve otomobil yan sanayi fabrikalarının bulunduğunu ifade eden Koçaş, şunları kaydetti:

"Ülkemiz için çok önemli olan yerli otomobilin Aksaray'da üretilmesi halinde değeri 25 milyon lira olan Organize Sanayi Bölgemizdeki bin dönümlük arsayı bu projeye hediye etmek istiyoruz. Yerli otomobil, Türk halkının en büyük sevdası olup, bu projenin hayata geçmesi ülkemizi otomotiv sektöründe ileri götürecektir. Aksaray, yerli otomobilin üretilmesinde, hem stratejik konumu hem de teknik alt yapısıyla 81 il içerisinde en uygun konumdaki şehirdir. Aksaray iş dünyası olarak, ülkemizin yararına olacak her projenin en büyük destekçisiyiz. TOBB Başkanı'mız Hisarcıklıoğlu'nun bu noktada bize inanarak destek vereceğini biliyor, yerli otomobilin bir an önce üretilmesini temenni ediyorum."

AA