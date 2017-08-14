В Баку найдены артиллерийские снаряды

2017-08-14 16:56 | www.apa.az | 5

В Баку найдены артиллерийские снаряды.

Как сообщили АПА в Национальном агентстве по разминированию территорий Азербайджанской Республики (ANAMA), на основании информации Центра управления в кризисных ситуациях МЧС в поселке Локбатан Гарадагского района проведен осмотр территории у железнодорожной линии, где проводились земляные работы.

В результате осмотра обнаружены 2 артиллерийских снаряда (BM-21) калибра 115 мм. Проверены 240 кв.м подземной и 900 кв.м. наземной территории.



