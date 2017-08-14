У певицы Милы остановилось сердце

2017-08-14 16:22 | www.oxu.az | 4

Молодую актрису Милу Амину отключили от аппарата искусственного дыхания.

Как передает Oxu.Az, об этом PrimeTime.Az сообщила находящаяся в Стамбуле певица Раксана Исмайлова.

По ее словам, в настоящее время тело Милы Амины находится в клинике: «У подключенной к аппарату Милы остановилось сердце».

Раксана рассказала, что похороны пройдут завтра: «Сегодня ее тело увезут из больницы. Мне очень плохо. Ее мать была в таком отчаянии. Мать вырастила Милу одна, без отца. Она говорит, что будет спать на кладбище, что не может без дочери».

Напомним, что сегодня утром мать Милы Амины заявила, что органы дочери будут пересажены больным. Но забрать органы не удалось, так как сердце остановилось после отключения от аппарата.

А.С.

