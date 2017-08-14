В Мингячевире наркоман изнасиловал 8-летнего мальчика

2017-08-14 16:29 | www.oxu.az | 8

В Мингячевире произошло изнасилование.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел в подвале здания №73 на проспекте Муслима Магомаева.

Агалы Садыгов 35-38 лет обманом заманил 8-летнего соседского ребенка в подвал и изнасиловал.

Полиция задержала А.Садыгова и представила следствию.

Предварительное расследование показало, что задержанный является наркоманом и неоднократно подвергал малолетних сексуальной эксплуатации.

По факту ведется расследование.

Отметим, что А.Садыгов разведен и имеет двоих детей.

Э.А.