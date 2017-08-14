Обнародован объем долга Грузии Азербайджану

2017-08-14 17:07 | www.apa.az | 4

Внешний государственный долг Грузии и взятых под государственные гарантии кредитов по состоянию на 31 июля 2017 года составил 4,9 миллиарда долларов.

По информации местного бюро АПА, государственный долг Грузии Азербайджану составляет 9 миллионов 342 тысячи долларов.

Государственный долг Грузии Германии составил 284 миллионов долларов, Японии - 208 миллионов долларов, Франции - примерно 114 миллионов долларов. Государственный долг Грузии Турции, России и Армении равен соответственно 18 миллионов, 75 миллионов и 11 миллионов долларов.