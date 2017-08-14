Азербайджанские знаменитости снялись в клипе российского рэпера – ВИДЕО

2017-08-14 16:45 | www.oxu.az | 4

Российский певец азербайджанского происхождения Бахтияр Алиев, известный по псевдониму Bahh Tee, выложил новый клип на своем официальном YouTube-канале.

Как передает Oxu.Az, песню под названием «Баку» он исполнил вместе со знаменитым ханенде Алимом Гасымовым.

В клипе на песню снялись представители азербайджанского шоу-бизнеса – Адалят Шукюров, Мурад Дадашов, Бахрам Багирзаде, Эльмир Магеррамов и другие.

Слова написали Бахтияр Алиев и Алим Гасымов, а музыку – Бахтияр Алиев и Роман Бакшишин. Режиссер Эмин Мурадов.

А.С.

