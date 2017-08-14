В Баку начала работу 41-я Всемирная скаутская конференция (ФОТО)

2017-08-14 16:49 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - В Баку начала работу 41-я Всемирная скаутская конференция, сообщает Trend Life.

Конференция проходит в Бакинском конгресс-центре с 14 по 18 августа. Для участия в этом мероприятии в Баку собрались лидеры национальных скаутских организаций, представляющих более 40 миллионов скаутов. Эта конференция под названием "Вместе для позитивных перемен" объединяет представителей 167 национальных скаутских организаций, а также партнеров и гостей.

Напомним, что с 7 по 10 августа в Габале прошел 13-й Всемирный молодёжный скаутский форум. Форум 2017 года является самым многочисленным по числу участников и в тоже время наиболее разнообразным по количеству представленных стран в истории мирового скаутинга.

Мероприятия организованы Всемирной организацией скаутского движения (ВОСД) и Ассоциацией скаутов Азербайджана при поддержке Министерства молодежи и спорта Азербайджана.

На открытии 41-й Всемирной скаутской конференции выступила председатель конференции Йоханна Найман (Финляндия), которая представила участников панельного обсуждения, ими стали – Уинстон Адамс (Южная Африка), Наргиз Балакишиева (Азербайджан), Вахид Лабиди (Тунис), Ченг Кионг Тан (Сингапур).

В своем выступлении Найман отметила, что пять дней конференции – это пять дней сотрудничества, диалога, принятия решений о будущем организации. Затем минутой молчание почтили память скаутов, которые скончались за последние три года.

Основные темы обсуждений на 41-й Всемирной скаутской конференции - дальнейшее развитие скаутских организаций, формирование стратегии и их деятельности, а также выборы председателя и членов руководящих органов организации на будущий период. В функции конференции входят церемония принятия новых членов организаций, а также выбор мест для проведения предстоящих всемирных мероприятий скаутов – Всемирного скаутского слета Джамбори, Всемирной скаутской конференции и Всемирного скаутского молодежного форума.

С 14 по 18 августа в Баку делегаты ознакомятся с развитием движения и успехами, обменяются опытом, связями, примут решения, которые определят будущее Всемирной организации скаутского движения.

В ходе конференции будут проведены различные туры по регионам Азербайджана, а также "Вечера знакомства с культурой", где представители каждой страны-участницы смогут поделиться многообразием своих культурных и исторических традиций посредством демонстрации национальных костюмов, кухни, музыки и танцев.

Отметим, что 13-й Всемирный молодёжный скаутский форум и 41-я Всемирная скаутская конференция являются первыми столь крупными по масштабам мероприятиями, которые проходят в Евразийском скаутском регионе, и вторыми такого уровня в странах мусульманского мира. Напомним, что с 2000 года во Всемирной организации скаутского движения нашу страну представляет Ассоциация скаутов Азербайджана.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)