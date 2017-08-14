Россия и Турция обсудят действующие экономические ограничения

2017-08-14 16:57 | www.trend.az | 6

Россия и Турция в ближайшие недели проведут консультации по вопросам действующих ограничений, в том числе по томатам, сообщил журналистам замминистра экономического развития Алексей Груздев, передает РИА Новости.

На прошлой неделе министр экономики Турции Нихат Зейбекчи заявил, что Анкара будет вынуждена принять ответные меры, если Москва не снимет торговые ограничения на поставки ряда видов сельхозпродукции.

"Как было предусмотрено в заявлении вице-премьеров — ничего не пересматривали. Соответствующие консультации будут проводиться в ближайшее время, но они будут начаты — то есть не стоит ожидать, что решение будет принято. Я думаю, что первые контакты в течение ближайших нескольких недель будут, по всему комплексу вопросов, в том числе по томатам", — сказал Груздев.

Он подчеркнул, в рамках достигнутых договоренностей стороны будут обсуждать ситуацию, обмениваться мнениями. "У нас есть механизм урегулирования ограничений", — добавил он.

Как сообщил в конце июля вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, Россия и Турция 18 августа в Измире проведут первые полноценные консультации по ограниченным поставкам турецких томатов в РФ.

Россия вводила эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов с 1 января 2016 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии. Затем ограничения были частично сняты. К началу июня запрет действовал в отношении замороженного мяса и субпродуктов кур и индеек, томатов, огурцов и корнишонов, свежего винограда, яблок, груш, клубники и земляники. Помимо этого, Россельхознадзор в 2016 году ввел запрет на поставки в РФ турецких томатов, перца, гранатов, баклажанов, салата-латука и салата айсберг, кабачков и тыкв. В начале июня 2017 года правительство отменило эмбарго на поставки турецких продуктов, кроме томатов. Ограничения Россельхознадзора все еще действуют.