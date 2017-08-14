SpaceX отправит на МКС «вечный» суперкомпьютер

2017-08-14 16:56 | www.oxu.az | 4

Суперкомпьютер, разработанный для МКС Hewlett Packard Enterprise (HPE), должен выйти на тестовые испытания в течение одного года с целью прояснить один ключевой момент — способны ли современные суперкомпьютеры работать на орбитальных кораблях в сложных условиях, передает Oxu.Az со ссылкой на Life.

Главной задачей членов экипажа МКС станет выяснение фактических способностей компьютера пережить такое же длительное пребывание в космосе, как и при полёте на Марс.

Помимо обработки навигационных данных суперкомпьютер возьмет на себя работу с научным массивом — результатами экспериментов по выращиванию стволовых клеток в космосе, поможет найти лекарство от болезни Паркинсона и позволит учёным вывести идеальную формулу космических овощей.

Н.О.