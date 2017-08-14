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В Сьерра-Леоне из-за оползней погибли более 200 человек – ВИДЕО

2017-08-14 17:06 | www.oxu.az | 4

В результате схода оползня и наводнеий в  Сьерра-Леоне погибло более 200 человек.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на AP, официальные власти потвердили наличие более 200 трупов в столичном морге. Ранее сообщалоь о гибели 18 человек.

По данным агентства Рейтер, сход оползня произошел в понедельник рано утром в городе Риджент, расположенном недалеко от столицы  Фритауна. Десятки домов оказались затоплены. Также сообщалось, что под завалами могут находиться несколько сотен человек.

Сообщается, что причиной схода оползня стали сильные ливни.

И.Ф.

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