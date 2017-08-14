Нефтяная корзина ОПЕК 11 августа подешевела

2017-08-14 16:59 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Цена нефтяной корзины ОПЕК 11 августа составила 49,37 доллара за баррель, что на 1,33 доллара меньше показателя прошлого четверга, сообщили Trend в понедельник в картеле.

Стоимость корзины ОПЕК определяется на основании цен на Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Эквадор), Zafiro (Экваториальная Гвинея), Rabi Light (Габон), Iran Heavy (Иран), Basra Light (Ирак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Ливия), Bonny Light (Нигерия), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ) и Merey (Венесуэла).

Мировые цены на нефть в понедельник днем продолжают опускаться на обеспокоенности инвесторов высоким уровнем добычи странами ОПЕК, в частности в Ливии.

По состоянию на 16:45 понедельника, стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,55 процента - до 51,84 доллара за баррель. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,37 процента — до 48,64 доллара за баррель.

(Автор: Максим Цурков)

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