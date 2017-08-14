Пярвин Абыева об умершей коллеге

2017-08-14 17:25 | www.oxu.az | 4

Актриса Пярвин Абыева написала статус про кончину своей коллеги Милы Амины.

Как передает Oxu.Az, Пярвин оставила комментарий на своей странице в социальных сетях:

«Ее надо было вовремя отключать от аппарата. Это доставляло ей мучения».

«У подключенной к аппарату остановилось сердце, что тут сказать…Хотя бы ее вовремя отключили от аппарата и пожертвовали ее органы. По меньшей мере мать знала бы, что ее сердце бьется в чьей-то груди. Теперь этого шанса тоже нет. Напрасно измучили ее, привели органы в непригодное состояние», - написала она.

А.С.

