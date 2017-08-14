На развитие культуры выделено 7 миллионов манатов

2017-08-14 17:49 | www.oxu.az | 6

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении дополнительных мероприятий для усиления государственной поддержки развития сферы искусства.

Как передает Oxu.Az, распоряжение было подписано с целью усиления государственной заботы о сфере культуры, продолжения работ по строительству и ремонту объектов культуры, а также ускорения восстановительно-строительных работ

Согласно распоряжению, Министерству культуры и туризма выделено 6,987 манатов на эти цели.

Н.О.

