На развитие культуры выделено 7 миллионов манатов
2017-08-14 17:49 | www.oxu.az | 6
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении дополнительных мероприятий для усиления государственной поддержки развития сферы искусства.
Как передает Oxu.Az, распоряжение было подписано с целью усиления государственной заботы о сфере культуры, продолжения работ по строительству и ремонту объектов культуры, а также ускорения восстановительно-строительных работ
Согласно распоряжению, Министерству культуры и туризма выделено 6,987 манатов на эти цели.