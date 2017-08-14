Президент выделил 6,9 млн. манатов на развитие культурной сферы

2017-08-14 17:51 | www.apa.az | 4

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мероприятиях по оказанию государственной поддержки развитию культурной сферы.

Как сообщает АПА, с этой целью были выделены средства: Министерству культуры и туризма 6, 987 млн. манатов, в том числе 1, 272 млн. манатов для обеспечения завершения строительства и оснащения располагающегося в поселке Маштага в Сабунчинскуом районе Центра культуры имени Х. Аббасова, 1,932 млн. манатов для завершения строительства и оснащения расположенного в Гарадагском районе в поселке Гызылдаш Центра культура, 1,208 млн. манатов для завершения строительства и оснащения расположенного в поселке Шаган Хазарского района города Баку Центра культуры, 1, 370 млн. манатов для завершения строительства и оснащения расположенной в Наримановском районе города Баку Музыкальной школы № 21, 1,205 млн. манатов для завершения работ по реконструкции мавзолея «Аллах-Аллах» в городе Барда.