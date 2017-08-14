СМИ: Один из лидеров «Талибана» убит своими охранниками

2017-08-14 18:00 | www.oxu.az | 4

Один из командиров радикального движения «Талибан» был убит своей охраной на востоке Афганистана.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Пажвак.

Как сообщил представитель местной полиции, инцидент произошел в ночь с воскресенья на понедельник в одном из районов провинции Нангархар. По его словам, помимо командира группировки по имени Фазаль Субхан (Fazal Subhan), также известного как Кака Джи (Kaka Ji), были убиты четверо его сподвижников.

Причина произошедшего не сообщается.

Н.О.