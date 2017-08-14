МО России рассказало об уникальной операции сирийских военных под Дейр-эз-Зором

2017-08-14 17:52 | www.trend.az | 4

Российские военные советники приняли участие в подготовке и управлении операцией по высадке десанта в тыл "Исламского государства" (ИГ) в Сирии, операция проведена под руководством одного из наиболее известных сирийских военачальников – генерала Сухела Хасана, передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Согласно сообщению, правительственные силы САР в ночь на 12 августа, впервые с момента начала боевых действий против ИГ* на территории Сирии, провели операцию по высадке тактического десанта в тылу боевиков с последующим разгромом и захватом населенного пункта Эль-Кдер (около 120 километров западнее Дейр эз-Зора).

"Операция проведена под руководством одного из наиболее известных сирийских военачальников – генерала Сухела Хасана. Непосредственное участие в подготовке операции и управлении ее ходом принимали российские военные советники", — говорится в сообщении российского военного ведомства.