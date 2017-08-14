Президент Ильхам Алиев выделил средства на усиление господдержки сферы культуры в стране

2017-08-14 17:57 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о дополнительных мерах по усилению государственной поддержки развития сферы культуры в стране.

Согласно распоряжению, с целью усиления государственной заботы о сфере культуры, продолжения строительства и ремонта объектов культуры, а также ускорения и завершения работ по реконструкции из средств, предусмотренных в указе Президента от 27 декабря 2016 года «О применении закона «О государственном бюджете Азербайджана на 2017 год», министерству культуры и туризма будет выделено 6,987 миллиона манатов, в том числе 1,272 миллиона манатов - на завершение строительства и оснащения Центра культуры им. Х.Аббасова в поселке Маштага Сабунчинского района Баку; 1,932 миллиона манатов - на завершение строительства и оснащения Центра культуры в поселке Гызылдаш Гарадагского района Баку; 1,208 миллиона манатов – на завершение строительства и оснащения Центра культуры в поселке Шаган Хазарского района Баку; 1,370 миллиона манатов – на завершение строительства и оснащения музыкальной школы № 21 в Наримановском районе Баку; 1,205 миллиона манатов – на завершение работ по реконструкции мавзолея «Аллах-Аллах» в городе Барда.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, предусмотренной распоряжением, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.