Кыргызстан и Узбекистан подписали протокол по госгранице

2017-08-14 17:58 | www.trend.az | 5

В узбекском городе Намангане с 5 по 13 августа состоялись очередные встреча и переговоры рабочих групп совместной кыргызско-узбекской межправительственной комиссии по вопросам делимитации и демаркации государственной границы, передает КНИА «Кабар».

По информации МИД Узбекистана, стороны продолжили описание линии границы на участках, по которым совпадают позиции. Также проведены полевое обследование и топографо-геодезические работы на отдельных участках кыргызско-узбекской границы.

«По итогам совместной работы подписан протокол», - сообщили в МИД Руз.

Напомним, что с момента возобновления переговоров, начиная с августа 2016 года по август 2017 года, проведено более 15 встреч рабочих групп правительственных делегаций.

Протяженность границы между Кыргызстаном и Узбекистаном составляет 1 тысячи 378 километров, из них не уточнено 320 километров.