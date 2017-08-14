Грузия намерена полностью использовать свой транзитный потенциал

2017-08-14 18:12 | www.apa.az | 7

«Одним из основных приоритетов Грузии является полное использование транзитного потенциала».

Как сообщает местное бюро АПА, об этом на семинаре, посвященном экономическому и торговому сотрудничеству с Китаем, заявил первый вице-премьер, министр финансов Грузии Дмитрий Кумсишвили.

«Грузия исторически была частью Шелкового пути. Самый короткий путь из Китая в Европу проходит через Грузию. Мы намерены усилить свою историческую роль в этом вопросе», - подчеркнул он.

Д.Кумсишвили также отметил, что Грузия придает большое значение сотрудничеству с Китаем.