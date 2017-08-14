«Копенгаген» привез в Баку на встречу с «Карабахом» 20 футболистов

2017-08-14 18:15 | www.apa.az | 5

Соперник «Карабаха» в раунде плей-офф Лиги чемпионов датский футбольный клуб «Копенгаген» прибыл в Баку. Как сообщает АПА, чемпион Дании привез на матч с азербайджанским клубом 20 футболистов.

Самолет с футболистами «Копенгагена», вылетевший из Дании в 10:30 по бакинскому времени, приземлился в столице Азербайджана в 14:25. После отдыха в отеле датские футболисты вечером выйдут на последнюю предматчевую тренировку.

Главный тренер «Копенгагена» Столе Солбакен не включил в состав травмированных Тома Хогли и Эрика Йоханссенина.

Отметим, «Копенгаген» приехал в Баку в следующем составе:

Стефан Андерсен, Пьер Бенгтссон (Швеция), Уильям Квист, Беджамин Вербич (Словения), Урош Матич (Сербия), Федерико Сантандер (Парагвай), Андрия Павлович (Сербия), Николай Томсен, Микаэль Антонссон (Швеция), Каспер Куск, Мадс Роерслев, Николай Бойлесен, Питер Анкерсен, Юссеф Туту, Робин Олсен (Швеция), Микаэль Люфтнер (Чехия), Пирос Сотирио (Кипр), Дэнни Аманкваа, Карло Холсе, Ким Кристенсен.