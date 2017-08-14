ФСБ опубликовала видео задержания смертников со взрывчаткой «мать Сатаны»

2017-08-14 18:30 | www.oxu.az | 5

ФСБ опубликовала оперативную видеосъемку задержания предполагаемых боевиков «Исламского государства», готовивших теракты на транспорте и в торговых комплексах в Москве, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

На кадрах показано, в частности, как оперативники проводят экспресс-анализ взрывчатых веществ, изъятых у задержанных.

«Мы взяли пробы. По пробам… это триперекись ацетона, очень опасное инициирующее взрывчатое вещество», - пояснил сотрудник.

В военных целях это вещество практически не применяется из-за летучести, чувствительности к ударам, нагреванию и другим внешним воздействиям, из-за чего процесс создания взрывных устройств на основе этого вещества опасен. По этой причине трипероксид ацетона, как иногда пишут в СМИ, террористы называют «мать Сатаны». По мощности трипероксид ацетона практически равен тротилу.

На кадрах показаны многочисленные канистры с ацетоном, упаковки пищевой соды, большая канистра с медицинской перекисью водорода и емкости с электролитом. Также продемонстрированы принадлежавшие задержанным гранаты, автоматы и патроны.

Напомним, что сегодня ФСБ объявила о задержании четырех членов группы ИГ, которые планировали теракты в столице. Взрывы предполагалось осуществить с помощью террористов-смертников. Ячейка состояла из россиянина и трех граждан стран Центральной Азии.

За последние месяцы это уже вторая подобная спецоперация в Московском регионе: в мае ФСБ сообщала о задержании четырех боевиков, тоже граждан России и государств Средней Азии, готовивших взрывы на транспортных объектах. В обоих случаях теракты готовились при участии главарей «Исламского государства», находящихся в Сирии.