Трамп прервал отпуск и вернулся в Вашингтон

2017-08-14 18:36 | www.apa.az | 5

Как сообщает АПА, об этом он написал в «Twitter».

«Возвращаюсь в Вашингтон этим утром. Надо сделать много работы. Сосредоточусь на торговых и военных вопросах», - отметил Трамп.

Напомним, президент США отправился в 17-дневный отпуск 4 августа. Представитель Белого дома заявил, что Трамп будет работать на курорте, поскольку в Белом доме ремонтируют систему отопления и кондиционирования. Отмечалось, что в августовскую жару работать без кондиционеров в резиденции президента невозможно.