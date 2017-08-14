В Москве простились с известным азербайджанским режиссером

2017-08-14 18:36 | www.oxu.az | 6

В Московском театре кукол «Жар-птица» прошла церемония прощания с театральным режиссером, заслуженным артистом Азербайджана Марданом Фейзуллаевым, передает Oxu.Az со ссылкой на Report.

В церемонии приняли участие труппа театра, в котором он работал, представители творческой интеллигенции Москвы, посольства Азербайджана в России и азербайджанской диаспоры.

Выступавшие отметили вклад М.Фейзуллаева в развитие театрального искусства, гуманитарных и культурных связей между Россией и Азербайджаном.

Тело режиссера будет предано земле завтра в родном селении Киш Шекинского района.

В ноябре 2010 года заслуженный артист Азербайджана М.Фейзуллаев был удостоен высокой награды России – ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Отметим, что театральный режиссер проработал в Московском театре кукол «Жар-птица» более 20 лет.