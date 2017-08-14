Определился стадион матча «Кяпяз» - «Зиря»

2017-08-14 18:45 | www.oxu.az | 5

Определился стадион, где во II туре Премьер-лиги Азербайджана гянджинская команда «Кяпяз» примет клуб «Зиря».

Как передает Oxu.Az, об этом Report сообщил главный тренер «Кяпяз» Шахин Диниев.

По его словам, матч состоится на стадионе города Товуз. Время начала предстоящего 20 августа матча пока не называется.

Отметим, что из-за восстановления травяного покрова Гянджинского городского стадиона, во время первого круга «Кяпяз» не сможет принять соперников на своем поле.