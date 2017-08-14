Криштиану Роналду дисквалифицирован на пять матчей

2017-08-14 18:58 | www.oxu.az | 4

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду дисквалифицирован на пять игр за красную карточку, полученную в первом матче Суперкубка Испании против «Барселоны».

Как передает Oxu.Az, об этом сообщается на официальном сайте Королевской испанской футбольной федерации.

Было принято решение наказать португальского футболиста дисквалификацией на одну игру за полученную красную карточку и на четыре - за толчок судьи. Также португальца обязали заплатить штраф в размере 3 тысяч евро, а «Реал» - 1400 евро.

Наказание распространяется и на игры чемпионата Испании.