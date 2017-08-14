Гурбан Гурбанов: «Карабах» далек от оптимальной формы

2017-08-14 19:16 | www.oxu.az | 5

Главный тренер футбольного клуба «Карабах» Гурбан Гурбанов и полузащитник команды Ричард Алмейда поделились своими ожиданиями от первого матча раунда плей-офф Лиги чемпионов против датского «Копенгагена», который состоится завтра на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, передает Oxu.Az со ссылкой на Haqqin.Az.

«Готовимся к важнейшей игре, - говорит Гурбан Гурбанов. - Осознаем значимость предстоящей встречи. Футболисты тоже это прекрасно понимают. Каждый наш футболист с ответственностью подходит к матчу. Мы будем играть против хорошей команды. Их стиль неудобен для нас. Но постараемся показать все, на что способны.

Мы далеки от оптимальной формы. Были микротравмы у некоторых игроков. Это нас беспокоит. У некоторых футболистов подготовка не на том уровне, на котором мы хотели.

Давление на футболистов? Мы стараемся не напрягать игроков, не хотим на них давить. У игроков есть волнение перед игрой, а значит, есть и ответственность».

Гурбан Гурбанов заявил, что не посчитал нужным ехать в Данию, чтобы вживе понаблюдать за игрой «Копенгагена».

«Иногда нет нужды воочию видеть соперника, - говорит главный тренер. - Мы играли против другой датской команды – «Брондбю» - на сборах в Австрии. Манера игры у них примерно одинаковая. Я не поехал в Данию, так как мне было важно быть в Баку. У нас был напряженный график.

Мы расслаблены? Об успокоенности не может быть и речи. Датский футбол отличается от футбола остальных скандинавских стран. И игра самого «Копенгагена» тоже отличается. Они играют по системе 4 - 4 - 2. Так многие играют, но обороняется «Копенгаген» немного необычно. Можно сказать, что у «Копенгагена» 10 защитников и 10 нападающих.

«Копенгаген» теряет очки в матчах национального чемпионата? Кому-то может показаться, что это плюс для нас. На самом деле это не очень хорошо. Соперник будет очень собранным.

Завтра на стадионе будет совершенно другая атмосфера. Будет звучать гимн Лиги чемпионов. Игроки будут волноваться, но я верю в их опыт.

Травма Дани Кинтаны? Чем больше футболистов в нашем распоряжении, тем лучше. Тогда у нас бывает больше вариантов и для стартового состава, и для замен. Конечно, травма любого игрока – это удар по команде. К счастью, травма Кинтаны не очень серьезная. Примерно через месяц он выйдет на поле.

Моя цель – стабильная игра «Карабаха». Мы в любом соревновании хотим добиться максимума. Сейчас хотим попасть в группу Лиги чемпионов. Возможно, не получится сейчас, а получится через год или два. Но самое главное – держать планку, чтобы уровень игры оставался стабильно высоким".

«Знаем, что будет нелегкая игра, - заявил Ричард Алмейда. – У нас есть информация о сопернике. Они играют по схеме 4 - 4 -2. Мы должны быть терпеливыми, должны верить в свои силы. Это самое главное.

У меня была травма. Постепенно возвращаю свою форму. Надеюсь, что скоро выйду на прежний уровень».

С.Б.

